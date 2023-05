NBA : Les Spurs pour Victor Wembanyama

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Les San Antonio Spurs ont remporté la Loterie de la Draft NBA dans la nuit de mardi à mercredi. Les dirigeants de la franchise du Texas devraient choisir le Français Victor Wembanyama le 22 juin prochain.

C’était l’évènement de la nuit en NBA. La Loterie de la Draft NBA a rendu son verdict. 14 franchises NBA espéraient remporter le "first pick" en vue de la prochaine Draft. Et, sauf énorme surprise, le Français Victor Wembanyama évoluera la saison prochaine, et certainement pendant quatre ans chez les Spurs de San Antonio. La franchise du Texas a en effet hérité du premier choix.

14% de chance avant la Loterie

Avec 14% de chance de l’emporter avant le début de la Loterie, les Spurs faisaient partie des favoris. Wembanyama va rejoindre une franchise historique, coachée par Gregg Popovich et notamment marquée par le passage du Français Tony Parker qui y a remporté 4 titres NBA lors de son immense carrière.

En plus du célèbre numéro 9 français, Wembanyama va également marcher sur les traces de Tim Duncan. L’intérieur américain avait été drafté en position de numéro 1 en 1997 et avait mené les Spurs au titre dès sa deuxième saison en NBA, en 1999. Les fans des Spurs rêvent d’un destin similaire pour Wembanyama.

Très attendu aux États-Unis, Wembanyama deviendra officiellement un joueur des Spurs le 22 juin prochain lors de la soirée de la Draft NBA.

« Je veux gagner une bague ASAP »