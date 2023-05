NBA - Wembanyama : «Je suis obligé de laisser ma trace»

Arnaud De Kanel

Quelle journée pour Victor Wembanyama ! L'intérieur des Mets 92 a appris au bout de la nuit quelle serait sa future destination puisque les Spurs ont hérité du first pick de la prochaine Draft à laquelle Wembanyama fait office de grand favori. Et ce mercredi soir, il a reçu une pluie de distinctions.

Le 17 mai 2023 restera gravé à jamais dans la tête de Victor Wembanyama. Sur les coups de 2h30 du matin, le phénomène du basket français a pris connaissance de sa future destination en NBA. En effet, ce sont les Spurs de San Antonio qui ont décroché le gros lot en héritant du premier choix de la Draft. Sauf improbable retournement de situation, la franchise texane choisira Wembanyama. Une journée remplie d'émotion donc pour le joueur des Mets 92 qui a croulé sous les récompenses individuelles ce mercredi.

La razzia de Wembanyama

Au lendemain du dernier match de la saison régulière de Betclic Elite, la LNB a récompensé individuellement les joueurs. Sans surprise, Victor Wembanyama a fait un carton plein. Le jeune français de 19 ans a été élu MVP, meilleur défenseur, meilleur jeune et il figure dans le 5 majeur aux côtés de Nando De Colo (ASVEL), Vitalis Chikoko (Pau-Lacq-Orthez), Matt Morgan (Le Mans) et Ronald March (Roanne). Il termine également la saison meilleur marqueur et meilleur contreur de Betclic Elite. Il se félicite d'avoir laissé son empreinte dans le basket français avant de s'envoler pour la NBA.

«Je suis obligé de laisser ma trace»