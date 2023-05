NBA : Tony Parker sort du silence pour Wembanyama

Axel Cornic

Victor Wembanyama a fait un premier pas vers la NBA dans la nuit de mardi à mercredi, puisque ce sont les San antonio Spurs qui ont remporté la loterie et auront donc le premier choix de la Draft 2023. Pour certains c’est un signe du destin, puisque le jeune Français pourrais marcher sur les traces de son illustre aîné Tony Parker, quatre fois Champion NBA avec la franchise texane.

Tout le monde n’attendait que ça. L’avenir de Victor Wembanyama animait les débats depuis quelques semaines, puisqu’ont se demandait dans quelle franchise NBA il allait bien pouvoir évoluer la saison prochaine. On connaît désormais la réponse, puisque ce sont les San Antonio Spurs qui auront le premier choix de la prochaine Draft.

Kylian Mbappé avait tout prévu

Wembanyama et les Spurs, c’est un peu la trajectoire romantique que les amateurs de basket français attendaient… et c’’est notamment le cas d’un certain Kylian Mbappé. « Je ne sais pas ce que lui veut et il ne choisit pas, mais c'est vrai qu'avec (Gregg) Popovich et les Spurs, ça peut être pas mal » a expliqué la star du PSG, présente ce mardi pour assister à l’une des dernières prestations de Wembanyama en France avant son départ vers la NBA.

Yesss he’s going to the @spurs !!! So proud of you💪🏽 pic.twitter.com/vblbw0lcbL — Tony Parker (@tonyparker) May 17, 2023

« Je suis fier de toi »