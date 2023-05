NBA : Wembanyama répond cash sur Tony Parker

Axel Cornic

Les San Antonio Spurs ont remporté la loterie de la NBA dans la nuit de mardi à mercredi et pourront donc avoir le premier choix de la Draft 2023, avec l’un des prospect les plus attendus du moment. Il s’agit de Victor Wembanyama, qui pourrait marcher sur les traces d’un certain Tony Parker en rejoignant la franchise texane.

L’attente est finie, Victor Wembanyama connaît enfin le nom de ce qui pourrait être sa future franchise en NBA. A moins d’un énorme rebondissement, les San Antonio Spurs auront en effet le premier choix de la Draft 2023 et il ne laisseront pas passer la chance de s’offrir l’une des plus grandes promesses du basket mondial.

« Avec la vitesse des trades et de la construction d'équipe, j'ai aucun souci à me faire à ce niveau-là »

Cela pourrait notamment permettre aux texans de renouer avec un passé radieux, puisque 2014 ils n’ont plus remporté le titre NBA et ont terminé la saison régulière à la dernière place de la Conférence Ouest. « Au basket, mais surtout en NBA on voit des équipes de bas de tableau, qui d'une année à l'autre peuvent passer à un niveau playoffs et même en finale de conférence » a annoncé au micro de beIN Sports Victor Wembanyama, qui semble déjà vouloir viser les sommets avec les Spurs. « Avec la vitesse des trades et de la construction d'équipe, j'ai aucun souci à me faire à ce niveau-là. Ce qui est important c'est que la structure et la culture est forte là-bas ».

« Tony Parker ? Ça ne m'inquiète pas du tout »