NBA - Wembanyama : «Ce que m’évoque San Antonio c’est...»

Axel Cornic

On connaît enfin celle qui pourrait devenir la franchise de Victor Wembanyama en NBA ! Les San Antonio Spurs ont en effet remporté la loterie dans la nuit de mardi à mercredi et pourront donc choisir le prospect français de 19 ans, annoncé comme la nouvelle grande star de la ligue nord-américaine.

Il n’a pas encore joué le moindre match de NBA, mais il est déjà attendu comme le Messie aux États-Unis. Véritable prodige du basket français, Victor Wembanyama va faire le grand saut en quittant les Metropolitans 92 à la fin de la saison pour devenir le numéro 1 de la Draft 2023.

NBA : Wembanyama, le coup de tonnerre ? https://t.co/xaSGPfLLwm pic.twitter.com/8FxI5OCEzh — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

« J'ai vu des équipes passer avant... 6,5,4,3,2 j'étais content de les voir passer »

On peut d’ailleurs voir plus clair pour son avenir, puisque la loterie de la NBA a eu lieu et ce sont les San Antonio Spurs qui auront le premier choix de la Draft 2023. « Maintenant que c'est passé, je peux dire que j'ai vu des équipes passer avant... 6,5,4,3,2 j'étais content de les voir passer » a avoué Wembanyama, dans un entretien accordé à beIN Sports au lendemain de cette loterie. « Je suis très content du résultat. Il y a beaucoup d'émotions ». Ainsi, le tout jeune français pourrait marcher dans les traces de Tony Parker, qui est devenu une légende de la franchise texane.

« Les Spurs, une culture de la gagne comme nulle part ailleurs »