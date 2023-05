NBA : Wembanyama va imiter Parker, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La loterie de la NBA a rendu son verdict, ce sont les San Antonio Spurs qui auront le premier choix lors de la prochaine Draft qui se déroulera le 22 juin. Par conséquent, Il est très probable que Victor Wembanyama soit choisi par la franchise texane. Et visiblement, le crack français est ravi de pouvoir succéder à Tony Parker.

C'était probablement l'une de loterie les plus attendues de l'histoire de la NBA. Et pour cause, la franchise qui récupérerait le premier choix se verrait offrir l'opportunité de choisir un certain Victor Wembanyama, déjà présenté comme une future légende du basket. Et ce sont les San Antonio Spurs qui ont tiré le gros lot et pourront donc récupérer le joueur des Metropolitans 92, attendu par toute la NBA. Un joli signe du destin puisque c'est également avec la franchise texane que Tony Parker, considéré comme le meilleur joueur français de l'histoire, a écrit sa légende. Victor Wembanyama ne cache donc pas sa joie.

«La plus attendue de l’histoire», Wembanyama affole la NBA https://t.co/PLQEfz1IhF pic.twitter.com/kDKcG0MQbu — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

«L'univers me l'avait dit»

« Il y a une relation spéciale entre la France et les Spurs grâce à Tony (Parker) et Boris (Diaw). Je sais que la moitié du pays ou peut-être même tout le pays voulait que les Spurs aient le premier choix. Je regardais autour de moi, tout le monde était très heureux de ce choix et j'étais donc heureux aussi. Ce n'est pas pour me vanter, mais je savais que ça allait arriver et je me suis enregistré le disant ce matin avant d'aller à l'entraînement. L'univers me l'avait dit. Mes rêves, mes émotions, parfois ça arrive que je ressente les choses, mais ce n'est jamais mauvais », confie le crack français au micro des médias de la NBA.

C'est le feu à San Antonio