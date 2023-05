NBA : Quelle équipe pour Wembanyama ? Mbappé a une préférence

Arnaud De Kanel

Ce mardi soir, Victor Wembanyama disputait son dernier match de saison régulière avec les Mets 92. Promis à la première place de la Draft en NBA, le Français a attiré une foule très garnie dans laquelle s'est glissé Kylian Mbappé. La star du PSG s'est prononcée sur la future destination de Wembanyama.

La saison régulière de Betclic Elite touchait à sa fin ce mardi soir pour les Mets 92 et comme à chaque rencontre de de cette équipe, les regards étaient braqués sur Victor Wembanyama. Grand fan de NBA, Kylian Mbappé s'est rendu au Palais des Sports de Levallois pour voir de ses propres yeux l'un des derniers matchs de Wemby sur le sol français avant qu'il ne s'envole pour la célèbre ligue nord-américaine la saison prochaine. On ne sait pas encore dans quelle franchise sera drafté le Français mais Mbappé a une préférence.

NBA - Loterie de la Draft : FAQ sur l’avenir de Victor Wembanyama https://t.co/uoHAB347iw pic.twitter.com/ncGgPGv2M4 — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

«Je sais que c'est un jour spécial pour lui»

« Je suis venu voir Wemby, je lui avais promis. J'ai mis un peu de temps mais je viens aujourd'hui, en plus je sais que c'est un jour spécial pour lui. Je viens prendre du plaisir en le regardant jouer. On n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour comprendre que le gars est spécial, on peut juste l'accompagner, le supporter et admirer ce qu'il va faire et ce qu'il fait déjà », a tout d'abord confié Kylian Mbappé au micro de beIN SPORTS , heureux de rendre visite à un autre phénomène du sport français. D'ailleurs, l'attaquant du PSG aimerait que Victor Wembanyama poursuive la belle histoire des tricolores chez les Spurs.

«C'est vrai qu'avec Popovich et les Spurs, ça peut être pas mal»