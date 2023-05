PSG : Cette star veut rejoindre Mbappé, une condition est posée

Pierrick Levallet

Afin d'entourer Kylian Mbappé pour la saison prochaine, le PSG a prévu de se renforcer cet été. Luis Campos pense notamment à aller chercher Bernardo Silva. Le joueur de 28 ans ne serait d'ailleurs pas contre un retour en Ligue 1. Toutefois, Manchester City ne devrait lui ouvrir la porte qu'à une seule condition.

Cet été, le PSG a prévu de construire son équipe autour de Kylian Mbappé. Le club de la capitale a l’intention de recruter du lourd pour entourer l’international français et bâtir un effectif compétitif pour la Ligue des champions. Dans cette optique, Luis Campos a plusieurs idées en tête. Le conseiller football parisien pense notamment à faire venir Bernardo Silva comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité.

Bernardo Silva ne dit pas non au PSG

D’ailleurs, l’intérêt serait plutôt réciproque du côté du Portugais. Après L’Equipe , RMC Sport et Le Parisien , Foot Mercato a confirmé la tendance. Le joueur de 28 ans serait emballé par l’idée de rejoindre le PSG de Kylian Mbappé. Bernardo Silva pourrait ainsi venir pour remplacer Lionel Messi, qui pourrait bien quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. Néanmoins, Manchester City n’a pas l’intention de le lâcher, à moins qu'il ne demande lui-même son transfert.

Manchester City lui ouvrira la porte à une seule condition

« Si Bernardo Silva va voir Guardiola, Manchester City ouvrira la porte. Il y aura moyen et il peut le faire. Dans les destinations favorites, le PSG est numéro un » a ainsi révélé le journaliste Loïc Tanzi dans l’ Equipe de Greg sur la Chaîne L’Equipe . Reste maintenant à voir si Bernardo Silva réclamera son transfert cet été ou non. Le milieu offensif n’avait d’ailleurs pas caché ses envies d’ailleurs lors d’un entretien accordé à Record récemment.

Bernardo Silva veut «passer à un nouveau projet»