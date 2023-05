Transferts : Le PSG a trouvé sa prochaine star, c'est validé

Axel Cornic

Le départ de Lionel Messi va laisser un grand vide au Paris Saint-Germain, qui pourrait être comblé par une ancienne connaissance de la Ligue 1. Selon nos informations, Luis Campos souhaite en effet recruter Bernardo Silva, qu’il a côtoyé par le passé à l’AS Monaco et qui a d’ailleurs l’avantage de connaître également Kylian Mbappé.

C’est un PSG à l’accent plus lusitanien qui pourrait voir le jour cet été. Un grand nombre de Portugais sont en effet annoncés du côté du club de la capitale et c’est le cas avec José Mourinho, annoncé comme l’un des favoris à la succession de Christophe Galtier, mais surtout pour les joueurs !

PSG : Le clan Neymar se lâche sur son transfert https://t.co/EgjcYFXlft pic.twitter.com/BKJibJF5RC — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

« Bernardo Silva c'est une bonne idée, mais… »

Nous vous avons en effet révélé en exclusivité sur le10sport.com que le PSG est sur les traces de Bernardo Silva, qui évolue actuellement sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. Dans l’ After Foot de ce lundi Daniel Riolo a totalement validé cette piste, même s’il a émis un doute. « Bien sur que c'est une bonne idée. C'est un très bon joueur. J'espère qu'il en a encore sous le pied, parce que ça fait très longtemps qu'il est bon. Et c'est ça qui me fait peur » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport .

« Je ne veux pas que les mecs viennent en bout de carrière »