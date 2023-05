Le PSG rêve d’un transfert à 80M€, une annonce tombe en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité du PSG en vue de cet été, Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City dans les prochaines semaines. Néanmoins, le club de la capitale pourrait être concurrencé par le FC Barcelone qui apprécie grandement le profil de l'international portugais. Joan Laporta le reconnait sans problème et met la pression sur le PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG fait de Bernardo Silva sa grande priorité pour cet été. Il faut dire qu'il faudra compenser le départ de Lionel Messi qui ne prolongera pas son contrat. Une information confirmée par de nombreux médias ces dernières heures dont L'EQUIPE et Le Parisien qui expliquent que le PSG fera bien du Portugais sa priorité lors du prochain mercato. Notamment pour ravir Kylian Mbappé.

Mbappé l’attend au PSG, il prépare déjà son arrivée https://t.co/mv7CvdWPqZ pic.twitter.com/WpJpoSPCGT — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Le Barça à fond sur Bernardo Silva ?

Néanmoins, le PSG n'est pas le seul sur le coup. Et pour cause, le FC Barcelone semble également intéressé. Et au micro de TV3 , Joan Laporta a d'ailleurs confirmé sa proximité avec Bernardo Silva. « Je le connais personnellement. En 2015, je l’avais signé, mais je n’ai pas été élu. J’étais au Portugal avec son agent, son père. C’est un grand joueur de City », explique le président du Barça qui évoque aussi sa capacité à recruter cet été malgré les problèmes économiques du club catalan.

«Tous les joueurs veulent venir au Barça»