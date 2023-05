Le PSG veut offrir une nouvelle star à Kylian Mbappé

Axel Cornic

Le mercato estival va ouvrir ses portes dans seulement quelques semaine et le Paris Saint-Germain semble préparer du lourd. Luis Campos souhaite en effet révolutionner l’effectif et on connaît déjà ses pistes principales avec un certain Bernardo Silva, qui évolue actuellement à Manchester City et qui connaît très bien la Ligue 1 pour l’avoir remportée par le passé avec l’AS Monaco.

Cet été devrait marquer la fin de la MSN, puisque Lionel Messi est en fin de contrat et Neymar toujours poussé vers la sortie. Ainsi, Luis Campos doit trouver les bons éléments pour accompagner Kylian Mbappé, afin de donner un nouveau visage au PSG. Et il a déjà une idée en tête…

Si le nom de Bernardo Silva au PSG sort autant, c’est tout simplement parce que Paris a bougé officiellement la semaine passée et que le dossier est désormais sur le dessus de la table https://t.co/xsUv6mMuqp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 16, 2023

Bernardo Silva, la priorité du PSG

Nous vous avons en effet révélé le 7 mai dernier sur le10sport.com que l’une des grandes priorités du mercato de Luis Campos se nomme Bernardo Silva. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester City, l’international portugais a l’avantage de connaître à la perfection le championnat français, mais également Kylian Mbappé avec lequel il a évolué à l’AS Monaco.

Une piste qui se confirme de jour en jour