Mercato : Mis à la porte par le PSG, il prend sa revanche

Viré par la direction du PSG, Mauricio Pochettino serait sur le point de rebondir à Chelsea. Chez les Blues, l’Argentin devrait tenter de doubler le Paris Saint-Germain dans la course à la signature de Victor Osimhen. Explications.

Malgré une prolongation de contrat signée à la fin de la saison 2020/2021 qui le liait au PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino n’a pas honoré son bail jusqu’à son terme. En effet, le Paris Saint-Germain lui a montré la porte et a nommé Christophe Galtier en juillet 2022 pour succéder à l’Argentin. Depuis, Pochettino est en quête d’un nouveau challenge, serait tout proche de prendre les rênes de l’effectif de Chelsea.

Pochettino débarque à Chelsea, pour jouer un sale tour au PSG

D’ailleurs, selon The Guardian , Mauricio Pochettino devrait atterrir à Londres cette semaine afin de définitivement se mettre d’accord avec Chelsea pour en devenir l’entraîneur la saison prochaine et pour deux autres saisons. Le média britannique affirme que Pochettino devrait bénéficier d’une belle enveloppe sur le mercato pour recruter un gardien, des milieux de terrain et un numéro 9 d’exception. Pour ce faire, les Blues viseraient Victor Osimhen, piste chaude du PSG comme RMC Sport et Le Parisien l’ont révélé à tour de rôle ces derniers temps.

Belle offre de Chelsea pour Osimhen ?