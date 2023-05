PSG : Le Qatar rêve d’un crack, l’annonce qui relance tout

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Jude Bellingham affole le mercato. Ayant tapé dans l'oeil de Nasser Al-Khelaïfi, l'international anglais intéresse également le Real Madrid. Le joueur de 19 ans se serait d'ailleurs mis d'accord avec le club madrilène. Il faut maintenant que les Merengue trouvent un terrain d'entente avec le Borussia Dortmund. Mais jusqu'à présent, ils ne seraient pas passés à l'action.

Âgé de seulement 19 ans, Jude Bellingham est l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi lui avait d’ailleurs déclaré sa flamme lors de la dernière Coupe du monde. Mais le président du PSG ne serait pas le seul à être tombé sous le charme de l’international anglais. Le Real Madrid lorgne également sur lui. Le milieu de terrain verrait d’un bon œil une arrivée en Espagne. Les deux parties se seraient même déjà mises d’accord d’après Relevo . Reste maintenant à trouver un terrain d’entente avec le Borussia Dortmund.

«Il n'y a pas d'offre»

Mais jusqu’à présent, le Real Madrid ne serait pas passé à l’action auprès du pensionnaire de Bundesliga. « Il n'y a pas d'offre sur la table jusqu'à présent. Nous n'avons pas de nouvelles, donc il n'y a rien à décider. Jude se concentre sur la dernière ligne droite de la saison et nous verrons ensuite » a ainsi confié Sebastian Kehl au micro d’ ESPN .

«La course pour lui va s'accélérer à la fin de la saison»