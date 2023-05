Il vend la mèche, voilà le prochain transfert de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté cet hiver par l’Atalanta, Ruslan Malinovskyi est en difficulté depuis quelques semaines. Néanmoins, après la victoire contre Angers (3-1), l’Ukrainien confirme qu’il sera bien présent à l’OM la saison prochaine. Son option d’achat sera levée. Ce sera donc le premier transfert de l’été à Marseille.

Arrivé en provenance de l’Atalanta sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Ruslan Malinovskyi semble marquer le pas après des débuts prometteurs. Néanmoins, l’Ukrainien va rester à l’OM et se projette déjà sur la saison prochaine.

Malinovskyi se projette sur la saison prochaine

« Le match n'était pas facile, on savait que le championnat était déjà fini pour eux et qu'ils jouaient sans pression. Nous, contrairement à eux, savions qu'il fallait absolument gagner. Il nous reste trois matches à remporter. Aujourd'hui, l'important c'étaient les trois points. Maintenant, on peut commencer à se préparer pour le déplacement à Lille. Ça sera difficile », lance l’international ukrainien pour Prime Vidéo avant de se projeter sur la saison prochaine avec l’OM.

«La saison prochaine je ressentirai plus de confiance»