Transferts : Une star en route pour signer avec l’OM, ça chauffe

Recruté l’été dernier, Alexis Sanchez a réalisé une grande saison malgré les doutes à son arrivée et pourrait rester à l’OM, alors que son bail arrive à expiration. C’est en tout cas le souhait de Pablo Longoria, qui pourrait rapidement s’entretenir avec l’entourage du Chilien, qui se trouverait actuellement dans la cité phocéenne.

Alors qu’il sort d’une grande saison à l’OM, Alexis Sanchez n’a pas hésité à mettre la pression pour son avenir, son bail expirant en fin de saison. « J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres ! », avait-il prévenu après la défaite en Coupe de France contre Annecy.

Les conditions sont fixées

L’OM envisage logiquement de renouveler le bail de l’attaquant chilien, mais le classement final du club phocéen s’annonce décisif alors que le RC Lens occupe actuellement la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions sans passer par le 3e tour préliminaire. Alexis Sanchez, lui, ne serait pas contre l’idée de rester, mais L’Equipe annonçait il y a quelques semaines que le numéro 70 de l’OM espérait obtenir des conditions salariales plus avantageuses.

Le clan Alexis Sanchez à Marseille