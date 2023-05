Punchline de Riolo, il veut éjecter deux stars du PSG

Baptiste Berkowicz

Alors qu'ils n'évoluent pas du tout à leur meilleur niveau cette saison, Neymar et Marco Verratti sont annoncés sur le départ cet été. Sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo a pris position sur ces deux dossiers et a affirmé à sa manière que le PSG doit à tout prix se débarrasser de ses deux stars.

L'avenir de Neymar et de Marco Verratti fait l'actualité ces derniers jours au PSG. La volonté supposée des deux joueurs de quitter le navire parisien cet été est rapportée par plusieurs médias. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG ne compte en aucun cas se séparer de Marco Verratti lors de la prochaine fenêtre de transferts. Mais cela n'empêche pas Daniel Riolo de souhaiter le départ de l'Italien et de Neymar.

Et ouais faut garder des joueurs qui jouent 50% des matches .. sinon on fera jamais rien. Bizarre le nombre d’équipes en Europe qui font mieux que le PSG sans ces deux génies quand même … l’ignorance sans limite des laquais… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 15, 2023

Riolo les met à la porte

Connu pour ses avis tranchés, l'éditorialiste Daniel Riolo a encore fait des siennes. Via son compte Twitter, il a répondu à un tweet évoquant la mauvaise décision de se séparer de Neymar et de Marco Verratti sans connaitre leurs remplaçants : « Et ouais faut garder des joueurs qui jouent 50% des matches .. sinon on fera jamais rien. Bizarre le nombre d’équipes en Europe qui font mieux que le PSG sans ces deux génies quand même …» avant de terminer par cette phrase : « l’ignorance sans limite des laquais… », qui sous entend l'aveuglement de certains fans et médias parisiens.

Leurs départs actés ?

Récemment prolongé jusqu'en 2026, Marco Verratti et le PSG souhaitaient écrire encore une longue histoire ensemble. Malgré sa saison décevante, l'Italien n'est pas poussé vers la sortie par le Qatar selon nos informations. Les chants insultants des Ultras envers le milieu de terrain l'auraient touché, mais un départ n'est pas à l'ordre du jour pour la direction parisienne. Du côté de Neymar, la situation est beaucoup plus instable. Avec un contrat courant jusqu'en 2027, comme annoncé par Le 10 Sport, le Brésilien semblait intransférable au vu de ses émoluments. Mais les évènements récents, notamment avec les « supporters » parisiens qui se sont amassés devant sa maison, auraient poussé Neymar à réfléchir à son futur dans la capitale.