OM - Payet : Il annonce son départ en direct ?

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, l’OM s’est imposé (3-1) au Vélodrome face à Angers. Menés, les hommes d’Igor Tudor ont su réagir avec la manière afin de ne pas laisser Lens prendre ses distances à la 2ème place du classement. Buteur lors de la rencontre, Dimitri Payet pourrait avoir disputé son dernier match à Marseille. Pour Daniel Riolo, le meneur de jeu aurait mérité davantage de reconnaissance en fin de saison.

Auteur à la 48ème minute, de son 4ème but de la saison en championnat, Dimitri Payet a surtout confirmé son regain de forme, lui qui avait déjà été buteur la semaine passée à Lens. Mais lors de la rencontre à Bollaert, le capitaine marseillais avait asséné un coup au visage du Lensois Yannick Cahuzac. Ainsi, Payet devrait recevoir ce mercredi, une suspension de plusieurs matchs. Et alors que ce dernier réfléchit à une potentielle fin de carrière, ce match dimanche face à Angers ressemblait fortement à des adieux...

Dimitri Payet vers un départ de l’OM ? « Possible » estime Riolo

C’est en tout cas ce que pense Daniel Riolo. Présent dans l’émission l’After Foot , l’éditorialiste affirme que Payet ne sera plus utilisé s’il continue à l’OM l’an prochain. « Si on a vu le dernier match de Payet ? C'est possible. Il peut avoir un an de contrat en plus et il peut continuer. Il ne sera plus titulaire la saison prochaine » .

Payet aurait pu être « l’homme de la fin de saison » de l’OM regrette Riolo