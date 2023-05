PSG : Le Qatar peut dire adieu à son transfert de rêve

Arnaud De Kanel

Lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi est tombé sous le charme de Jude Bellingham et l'a bien fait savoir dans une interview. Le président du PSG avait pour idée de le faire signer dans son club mais l'Anglais se dirige inéluctablement vers le Real Madrid. Pire encore, le club madrilène compte mettre des barrières à ses futurs prétendants.

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » A relire ces mots de Nasser Al-Khelaïfi, prononcés lors d'un entretien accordé à Sky Sports pendant la Coupe du monde, on se doute bien que le président parisien rêvait de faire signer Jude Bellingham au PSG. Il peut déjà oublier.

PSG : Une star sur le départ, un indice relance tout https://t.co/FDo4uRQ93e pic.twitter.com/eVMbWNuejb — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Le Real fonce sur Bellingham

Tr!s courtisé, Jude Bellingham devrait rejoindre le Real Madrid dans les prochaines semaines. Dans l'émission Madrid Xtra , Fabrizio Romano a révélé que les Merengue comptaient jeter toutes leurs forces dans la bataille. « Le Real Madrid pense que Jude Bellingham est la plus grande opportunité du marché, tous postes confondus. Ils pensent qu'il sera un joueur générationnel. Ils vont mettre toute leur énergie sur lui », a déclaré le journaliste italien. Et le Real Madrid ne le lâchera pas de si tôt.

Les Merengue vont bloquer l'Anglais

Pour repousser toutes les approches envers son futur joueur, le Real Madrid a un plan. Selon Fabrizio Romano, le club madrilène compte inclure une clause libératoire de 1 milliard d'euros dans son contrat. Un accord verbal aurait même été trouvé entre les deux parties. Nasser Al-Khelaïfi ne réalisera sans doute jamais son rêve...