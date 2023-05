NBA : Avant la grande annonce, Wembanyama frappe déjà très fort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans un peu plus d'un mois, Victor Wembanyama fera une entrée très remarquée en NBA. Le Français est effectivement l'un des joueurs les plus attendus en NBA depuis LeBron James en 2003. Et comme le King, Wembanyama a de très grandes chances d'être le numéro 1 de la Draft qui aura lieu le 22 juin. Ce qui devrait lui permettre d'entrer dans l'histoire de la NBA, avant même de fouler les parquets américains.

Dans les prochaines heures, on en saura plus sur la franchise qui accueillera Victor Wembanyama. Et pour cause, dans la nuit de mardi à mercredi, la NBA procédera à sa célèbre loterie qui désigne l'ordre des franchises pour la Draft, qui se déroulera le 22 juin. Rien ne sera donc officiel, mais il est hautement probable que l'équipe qui aura le premier choix sera celle de Victor Wembanyama. Avec 14% de chance, les Detroit Pistons, les Houston Rockets et les San Antonio Spurs sont la favoris pour l'accueillir. Mais au total, 14 franchises sont en lice pour récupérer le phénomène français qui va entrer dans l'Histoire de la NBA avant même de fouler les parquets.

Deuxième européen numéro 1 de Draft ?

Et pour cause, un numéro 1 de Draft qui n'est pas Américain, ce n'est pas banal. Et un Européen, ça l'est encore moins. Même Luka Doncic qui arrivait du Real Madrid, n'a pas eu le droit à cet honneur. Le Slovène avait été drafté en troisième position derrière DeAndre Ayton et Marvin Bagley. Pour trouver trace du seul européen numéro 1 de Draft, il faut remonter à 2006. C'est l'Italien Andrea Bargnani qui est choisi les Raptors de Toronto devant LaMarcus Aldridge. Victor Wembanyama pourrait donc entrer dans l'Histoire de la NBA, d'autant qu'en plus d'Andrea Bargnani, seulement dix numéros 1 de Draft ne sont pas Américains. Il aura fallu attendre 1978 avec Mychal Thompson (Bahamas) pour voir un joueur qui ne vient pas des Etats-Unis être choisi en premier. Par la suite, il sera imité par les Nigérians Akeem Olajuwon, qui devance Michael Jordan en 1984, et Michael Olowokandi (1998), les Australiens Andrew Bogut (2005) et Ben Simmons (2016), le Dominicain Karl-Anthony Towns (2015), les Canadiens Anthony Bennett (2013) et Andrew Wiggins (2014), un autre Bahaméen DeAndre Ayton (2018) et enfin le Chinois Yao Ming (2002).

Wembanyama sera le Français drafté le plus haut dans l'histoire de la NBA

Et bien évidemment, Victor Wembanyama deviendrait également le premier Français drafté numéro 1. Et pourtant, l'Hexagone est très bien représenté en NBA depuis le début du siècle. Mais aucun tricolore n'a fait mieux que Killian Hayes drafté en 7e position par les Pistons en 2020 battant de justesse le précédent record de Frank Ntilikina que les Knicks avaient choisi en 8e position en 2017. Joakim Noah (9e en 2007) a longtemps été le Français le mieux drafté de l'histoire devant Mickaël Piétrus (2003), Jérôme Moïso (2000), Ousmane Dieng (2022) et Tariq Abdul-Wahad (1997), tous choisis en 11e position. Parmi les autres tricolores à s'être distingués en NBA, Kevin Séraphin avait été choisi en 17e position par les Bulls en 2010. Evan Fournier (20e en 2012), Alexis Ajinça (20e en 2008), Boris Diaw (21e en 2003), Nicolas Batum (25e en 2008) ou encore Rudy Gobert (27e en 2013) n'apparaissaient pas dans les 20 premiers choix de Draft, ce qui ne les a pas empêchés de réaliser de belles carrières en NBA. Et que dire de Tony Parker. Le meilleur joueur français de l'histoire, champion à quatre reprises, n'avait été choisi qu'en 28e position par les Spurs en 2001. L'ancien numéro 9 de San Antonio était donc proche du second tour durant lequel ont été choisis d'autres français par le passé comme Élie Okobo (31 e en 2018), Théo Maledon (34e en 2020) ou encore Ronny Turiaf (37e en 2005).

«La loterie la plus attendue de l'histoire»