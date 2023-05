NBA : Les Suns sont-ils en train de gâcher le talent de Devin Booker ?

Florian Barré

Héroïque durant une bonne partie des playoffs NBA, Devin Booker n’a pas pu empêcher l’élimination de ses Suns, jeudi. Phoenix échoue donc une deuxième fois d’affilée en demi-finale de conférence et l’arrière devra patienter encore 11 mois avant de briller de nouveau en postseason. Pour ce faire, du changement il en faudra en Arizona, que ce soit chez le coach ou chez les joueurs.

Face à un Nikola Jokic bien entouré à Denver et revanchard de son titre de MVP perdu au profit de Joël Embiid, la marche était trop haute pour les hommes de Monty Williams en demi-finale des playoffs NBA. Malgré un léger sursaut d’orgueil au Footprint Center lors des Game 3 et 4, les Suns se sont inclinés 4-2 et sont d’ores et déjà en vacances. Devin Booker aura pourtant tout fait pour éviter ce scénario. En 11 matchs de playoffs, Clippers et Nuggets compris, le facteur X de Phoenix a inscrit 33.7 points de moyenne. C’est près de 6 points de plus que lors de la saison régulière 2022-2023. Preuve que D-Book est absolument essentiel à la réussite des siens.

Du changement se prépare à Phoenix

Malgré tous les efforts fournis par Devin Booker, lié aux Suns jusqu’en 2028, la franchise ne parviendra pas à réitérer la performance de 2021, où elle avait perdu en Finale NBA face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo. L’arrière de 26 ans pourrait donc commencer à s’impatienter, lui qui n’aimerait sans doute pas vivre une carrière similaire à celle de son coéquipier… Chris Paul.



En effet, le meneur de Phoenix n’a jamais remporté de bague NBA après 18 ans de carrière dans la ligue. Ce dernier, en méforme cette saison et blessé depuis le Game 2 face aux Nuggets, pourrait d’ailleurs être amené à quitter le navire lors de l’intersaison d’après Tim MacMahon de chez ESPN . L’âge déjà avancé de Kevin Durant, qui aura 35 ans en septembre, et l’excellent niveau affiché par Devin Booker forcent les Suns à dégraisser la masse salariale au profit de joueurs capables de performer à l’instant T. C’est aussi la raison pour laquelle Deandre Ayton est sur la sellette. Toujours selon MacMahon, les 133M de dollars investis sur quatre ans pour le pivot prolongé l’été dernier font tache. C’est trop pour la direction des Suns, qui doit faire des choix forts pour s’offrir toutes les chances de performer en postseason.

Quel entraîneur pour Booker ?

Au-delà des rumeurs de départ qui font surface à Phoenix, il y en a un qui a déjà fait ses valises. L’entraîneur Monty Williams a été remercié après l’élimination face aux Nuggets, tout comme son homologue Mike Budenholzer chez les Bucks, qu’il avait retrouvé en Finale NBA il y a deux ans. Comme quoi ça va vite dans la ligue d’Adam Silver. Rien n’est jamais acté dans la durée. C’est Mat Ishbia, le nouveau propriétaire des Suns qui a pris la décision de limoger Williams.



Ce dernier se trouve désormais à la recherche d’un coach capable de porter son projet. Selon les informations du journaliste Marc Stein, Phoenix va essayer de recruter Tyronn Lue, entraîneur des Clippers. Sacré avec les Cleveland Cavaliers en 2016, l'ex-meneur a réussi à s'imposer comme l'un des techniciens les plus respectés de la Ligue et a fait vivre un calvaire aux Suns au premier tour des playoffs, sans Kawhi Leonard et Paul George blessés. Quoi qu’il en soit, du changement il y en aura cet été en Arizona, pour éviter que Devin Booker ne suive le même chemin que Damian Lillard à Portland.