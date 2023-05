NBA : Sacré MVP, Embiid peut-il vraiment faire gagner les 76ers ?

Florian Barré

Ce dimanche soir, Joël Embiid et les 76ers sont tombés de très haut. Après avoir mené 3-2 dans la série contre les Celtics de Jayson Tatum, les hommes de Doc Rivers se sont inclinés lors du Game 7 (112-88). Une énième désillusion qui commence à coller à la peau du pivot camerounais et ce malgré son titre de MVP cette saison. Auteur d’une sortie sulfureuse après le match, le leadership d’Embiid pose d’ailleurs question.

Malgré un avantage de 3-2 il y a quelques jours, les 76ers n’ont pas réussi à terminer le boulot contre les Celtics dans ce second tour des playoffs NBA. C’est la cinquième fois en six ans que Joël Embiid échoue en demi-finale à l’Est et ce malgré trois Game 7. Si bien que ce dernier n’a jamais vu la couleur d’une finale de conférence. Avec James Harden, ils n’ont encore une fois pas réussi à se mettre au diapason pour porter leur franchise en inscrivant à eux deux 24 points ce dimanche soir. C’est moins de la moitié des points inscrits par un Jayson Tatum légendaire du côté de Boston - 51 points, nouveau record dans un Game 7.

Coup de tonnerre en NBA une superstar suspendue https://t.co/9jM9NJxsAQ pic.twitter.com/5Y4j6TZRJn — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Embiid est-il un vrai leader ?

Au sortir de la rencontre Joël Embiid n’a pas caché sa déception. The Process , sur qui la franchise se repose pour aller chercher un premier titre NBA depuis 1983, a même tapé sur ses propres coéquipiers : « Je ne peux pas gagner tout seul. Moi et James (Harden) ne pouvons pas gagner tout seuls. C’est pour ça que le basketball se joue en 5 contre 5. Donc il faut que chacun trouve des moyens de progresser, et tout ira bien. » a-t-il balancé. Une sortie qui démontre sans doute une nouvelle fois le manque de leadership du pivot de Philadelphie alors que Tyrese Maxey et Tobias Harris ont fini avec plus de points que lui sur ce Game 7.

Embiid remet le couvert

Ce n’est par ailleurs pas la première fois que Joël Embiid remet la faute sur ses coéquipiers. Après la défaite en 2021 contre Atlanta au même stade, le Camerounais avait expliqué que la défaite des 76ers était notamment due à un shoot ouvert que n’avait pas pris Ben Simmons. Ce petit tacle, celui qui joue désormais aux Nets ne l’a toujours pas digéré. Hier soir, Simmons a posté une photo sur Instagram où il était installé devant le match alors que les 76ers avaient 30 points de retard, comme pour se moquer du nouvel échec de son ancienne équipe. Toutes ces histoires laissent penser que Joël Embiid n’a pas encore le caractère d’un franchise player qui emmène sa team au titre NBA. Quoi qu’il en soit, il va vite falloir se remettre en question à Philadelphie pour enfin passer le cap des demi-finales la saison prochaine.