Coup de tonnerre en NBA une superstar suspendue

Déjà en vacances avec les Grizzlies après avoir été éliminé en playoffs par les Lakers, Ja Morant a manifestement repris ses mauvaises habitudes. Le meneur de 23 ans s’est affiché avec une arme à feu lors d’un live Instagram, alors qu’il avait été suspendu courant mars pour des faits similaires, avant de s’excuser. Le franchise player de Memphis pourrait donc ne pas retrouver les parquets de la NBA avant un moment.

Alors que Ja Morant avait promis d’avoir un comportement exemplaire cet été afin de se focaliser sur les Grizzlies, il a déjà replongé… Il y a un peu plus de deux mois, le meneur, en état d’ébriété, avait brandi une arme à feu dans une boîte de nuit près de Denver. Le patron de la NBA, Adam Silver, avait qualifié la conduite de Morant d’ « irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse », avant de le suspendre pour huit matchs. À la suite de cet acte, la star s’était engagée à devenir plus « responsable, plus intelligent et à rester à l’écart de toutes mauvaises décisions ».

Les Grizzlies craquent

En somme et malgré un programme de soutien psychologique la première fois, Ja Morant n’a pas retenu la leçon, puisque sur un live Instagram ce dimanche, le franchise player de Memphis a une nouvelle fois fièrement montré qu’il était en possession d’une arme à feu. Les Grizzlies en ont visiblement marre, puisqu’ils ont déjà décidé de sanctionner Morant, écarté de sa franchise jusqu’à nouvel ordre.

Ja Morant risque gros