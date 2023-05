NBA : LeBron James atomise Stephen Curry, il lâche une déclaration étonnante

Benjamin Labrousse

C’est désormais officiel, les Lakers de Los Angeles sont venus à bout des Warriors de Golden State dans la nuit de vendredi à samedi en s’imposant lors du Game 6 (122-101). Portée par un LeBron James de gala (30 points, 9 rebonds, 9 passes), la franchise californienne file en finale de conférence où elle retrouvera les Nuggets de Denver. Bon joueur, Steph Curry a tenu à saluer la performance de « King James ».

Éternel LeBron James. Une fois encore, le « King » ne s’est pas manqué en Play-Offs. Face aux champions en titre, le natif d’Akron a prouvé qu’il était toujours capable d’emmener sa franchise vers les sommets. Auteur d’une prestation XXL cette nuit, LeBron James a permis aux siens d’éviter une possible « remontada » de la part des Warriors, revenus à 3-2 lors du Game 5.

Curry évoque du «grand basket» lors de chaque affrontement avec LeBron James

Malgré ses 32 points inscrits lors de cette rencontre, Stephen Curry n’a pas pu inverser la tendance au Staples Center. Le légendaire meneur en a également profité pour rendre un vibrant hommage à LeBron James, l’un de ses plus grands rivaux de sa carrière. « Avec LeBron, c'est une bataille à chaque fois. Il y une narration différente autour de chaque série que l'on a disputée, des équipes différentes, des coéquipiers différents. Mais c'est tout simplement du grand basket à chaque fois » , affirme le numéro 30 des Warriors dans des propos rapportés par BasketSession .

LeBron James, un «joueur incroyable» selon Steph Curry