NBA : Nouveau rôle pour LeBron James aux Lakers

Florian Barré

Il y a 17 ans, LeBron James signait un triple-double pour son tout premier match en postseason. Aujourd’hui, le King est le meilleur scoreur de l’histoire des playoffs NBA avec 7830 unités, bien loin devant les 5987 points de Michael Jordan. Pour autant, à 38 ans, l’ailier des Lakers à totalement changé sa façon de jouer. Il est même loin d’être obnubilé par le panier et ce, pour le plus grand bien des Lakers d’après les dires de Stephen Brun, interrogé par Le 10 Sport.

LeBron James a encore une fois répondu présent dans le Game 3 remporté face aux Golden State Warriors samedi (127-97). Avec 21 points, 8 passes décisives et 8 rebonds, l'ailier des Los Angeles Lakers a été l'un des grands artisans de ce succès. Et si les statistiques offensives ne sont pas particulièrement parlantes, c’est notamment parce que le King n’a pas tenté le moindre tir dans le premier quart-temps. Une première pour LBJ après 275 matchs de playoffs, témoignant de son nouveau rôle, plus effacé.

NBA : Memphis n’a pas perdu de temps, nouvelle étape du projet Ja Morant https://t.co/NcS3nHoQI9 pic.twitter.com/iwPTbV1re2 — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Les Lakers répondent présents grâce à LBJ

Pour Stephen Brun, ancien joueur professionnel aujourd’hui consultant pour RMC Sport , la manière dont joue LeBron James depuis quelques semaines rend les Lakers encore plus forts : « Depuis le début de ces playoffs ? C’est un LeBron qui est un peu moins impliqué et un peu moins important dans le scoring qu’il a pu l’être par le passé. On sent que les Lakers aujourd’hui ont peut-être moins besoin que LeBron mette 30, 35 points comme ça a pu être le cas par le passé parce qu’il est quand même mieux entouré depuis la fin de la trade deadline. Les Lakers ne sont plus du tout la même équipe. C’est une équipe qui est solide, qui s’est bien renforcée et qui fait maintenant partie des meilleures défenses de la ligue. » poursuit l’ancien international français.

Contre Golden State, LeBron James « reste encore un élément capital »