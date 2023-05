D’où provient le nom des 15 franchises NBA de l’Est ?

Florian Barré

La NBA regorge d’histoires et les premières sont nées en même temps que les franchises elles-mêmes. Souvent le fruit de votes locaux, les différentes équipes de la ligue ont chacune un nom avec une signification singulière. Les connaissez-vous ? Tour d’horizon sur l’origine des franchises de l’Est.

1. Les Hawks d’Atlanta

Le nom des Hawks fait référence au chef amérindien Black Hawk, personnage historique s’étant illustré par son courage. Fondée en 1946 à Buffalo, la franchise déménage rapidement en Illinois où elle prend le nom de Tri-Cities Blackhawks. L’équipe est alors partagée entre trois villes : Moline, Rock Island et Davenport. Intégrant la BBA (ancêtre de la NBA) en 1949, l’équipe migre à Milwaukee en 1951, où elle raccourcit son nom en Hawks, pour s’établir finalement à Atlanta en 1968.

2. Les Celtics de Boston

Lors de son entrée à la BAA en 1946, Boston doit être baptisé d’un surnom. Après un concours, le propriétaire doit choisir entre Whirlwinds, Olympians, Celtics ou Unicorns. Malgré les conseils de son staff publicité, qui lui dit qu’aucune équipe avec un nom irlandais n’a gagné quelque chose à Boston, Walter Brown appelle son équipe les Celtics de Boston. Il aimait ce côté vainqueur des New York Celtics (disparus en 1929).

3. Les 76ers de Philadelphie

La franchise fût créée en 1946 à Syracuse et porta le nom de « Syracuse Nationals ». Elle déménagea en 1963 du côté de Philadelphie. Les dirigeants vont donc décider de changer complètement d’identité et nommeront celle-ci « Philadelphia 76ers ». Le nom de « 76ers » est un hommage à la signature de la déclaration d’indépendance signée le 4 juillet 1776 à Philadelphie.

4. Les Hornets de Charlotte

En 1989, alors que la NBA décide de s’agrandir, la ville de Charlotte va saisir l’opportunité de créer sa propre franchise. Les dirigeants de la franchise vont donc organiser un vote public, pour que les habitants de la ville puissent choisir le nom de la nouvelle franchise. C’est donc le nom de Hornets qui est retenu. Ce nom fait référence à l’histoire de la ville, qui se faisait appeler « Nid de frelons », lors de la révolution américaine alors que Charlotte résistait avec acharnement aux assauts britanniques.

5. Les Knicks de New York

Knicks est le diminutif du terme « Knickerbockers » désignant le pantalon des colons hollandais du Nouveau Monde au 17ème siècle. Les Hollandais qui conquirent la ville en 1624, la développèrent sous le nom de Nouvelle-Amsterdam pendant près de 40 ans. Le nom de l’équipe de Big Apple rappelle donc le passé lointain de New York.

6. Les Cavaliers de Cleveland

En 1970, un vote est fait entre les cinq finalistes du « name-the-team contest » : Cavaliers, Foresters, Jays, Presidents et Towers. Le choix est celui qu’on connait, et le premier à l’avoir proposé décrit les Cavaliers comme « un groupe d’hommes audacieux et sans peur, qui ont juré de ne jamais se rendre peu importent leurs chances. »

7. Les Nets de Brooklyn

La franchise a été créée dans le New Jersey en 1967, se faisant ainsi appeler les New Jersey Americans. L’équipe déménagea en 1968 à Long Island et changea d’identité, se faisant appeler les New York Nets. Le choix du nom « Nets » est une référence aux deux équipes de New York de l’époque, les Jets (Foot Us) et les Mets (baseball). En 2012, les Nets déménageront une dernière fois à Brooklyn.

8. Les Raptors de Toronto

La ville canadienne obtient le droit d’expansion en 1994. Soucieux de représenter tout le Canada, les dirigeants appellent à un vote national pour les aider à choisir. Popularisé par le film Jurassic Park, sorti un an plus tôt, le surnom de Raptors remporte la mise.

9. Les Bulls de Chicago

L’histoire du nom des Bulls, n’est pas commune. En effet, en 1966 Richard Klein veut créer sa propre franchise à Chicago et souhaite un nom percutant. A cette époque Chicago est surnommée la capitale de la viande, Klein a alors en tête deux noms pour sa franchise : Matadors ou Toreadors. Seulement son fils trouve ces noms ridicules et donnera involontairement le nom de la nouvelle franchise avec une phrase qui entrera dans l’histoire de l’équipe : « Dad, that’s a bunch of a Bull » (« papa c’est des bêtises ») .

10. Les Bucks de Milwaukee

Le nom des Bucks fait référence à la tradition de chasse qui imprègne tout l’État du Wisconsin. Comme de nombreuses franchises qui doivent choisir un nom, Milwaukee a choisi d’avoir recours au vote des fans, dont le nom de « Robins » sortit gagnant. Mécontente du résultat, la franchise du Wisconsin a décidé d’annuler purement et simplement le vote. Les représentants de l’équipe optèrent alors pour le nom des Bucks, selon eux, plus local et percutant.

11. Les Wizards de Washington

D’abord basée à Chicago sous le nom de « Chicago Packers » puis « Chicago Zephyrs », la franchise déménagea à Washington en 1973 sous le nom de « Washington Bullets ». Dans les années 1990, les dirigeants souhaitent changer de nom, estimant que le nom de « Bullets » avait une connotation négative. C’est en 1997 qu’un vote public fût mis en place et c’est le nom de « Wizards » qui est retenu. Signifiant sorcier dans la langue de Shakespeare, ce dernier correspond mieux à l’image que veulent donner les dirigeants à leur franchise.

12. Les Pacers d’Indiana

Le surnom « Pacers » fait écho à l’histoire qu’entretient la ville d’Indianapolis avec l’automobile. Une « Pacer » est une voiture qui intervient sur le circuit de l’Indy 500, course réputée, et qui impose le rythme lorsque le drapeau rouge est agité. Ce surnom est choisi par les actionnaires de la franchise en 1967.

13. Les Pistons de Detroit

C’est aussi en lien avec l’automobile que les Pistons ont vu le jour puisqu’ils étaient basés à Indiana avant 1957. L’équipe est fondée en 1941 sous le nom des Fort Wayne Zollner Pistons. Son propriétaire Fred Zollner, à la tête d’une entreprise fabriquant des pièces pour l’industrie automobile, opte pour le nom des Pistons car il fait directement référence à son activité professionnelle.

14. Le Heat de Miami

Le nom du Heat a été retenu par les propriétaires de la franchise de Miami en octobre 1986, parmi plus de 20 000 propositions. Ce nom fait allusion au climat chaud de la Floride. Autres noms soumis au vote : Tornadoes, Barracudas, Sharks, Beaches.

15. Le Magic d’Orlando

En 1989, alors que la NBA décide une nouvelle fois de s’agrandir, la ville d’Orlando va suivre le pas de son voisin Miami. Elle va elle aussi décider de solliciter les habitants de la ville via un vote, pour élire le nom de la franchise. Les quatre noms retenus sont Magic, Juice, Heat et Tropics. C’est finalement « Magic » qui sera retenu, faisant référence à la magie de Disney très présente avec le parc d’attractions « Disney World ».