NBA : Alerte à Phoenix, les Suns doivent à tout prix éviter le super bide

Après s’être inclinés lors du Game 1 face à Denver, les Suns espéraient vite rebondir pour remporter le Game 2 afin de récupérer l’avantage du terrain. Malheureusement pour les hommes de Monty Williams, tout ne s’est pas passé comme prévu. En plus d’être mené 2-0 Phoenix a perdu Chris Paul. Plus le droit à l’erreur donc pour Devin Booker et Kevin Durant, il faut passer à la vitesse supérieure.

Menés 2-0 par les Nuggets de Nikola Jokic en demi-finale à l’Ouest, les Suns ont eu trois jours pour se préparer à remporter une rencontre absolument capitale ce vendredi dans la nuit. Une nouvelle défaite, presque synonyme d’élimination, serait un véritable coup de massue sur la tête des dirigeants de la franchise, alors qu’ils ont récupéré Kevin Durant lors de la trade deadline. L’objectif est clair : Phoenix joue le titre NBA. Et s’arrêter au même stade que l’an passé serait un terrible aveu d’impuissance.

Chris Paul annoncé absent pour les deux prochains matchs

Malheureusement pour les Suns, il faudra faire sans Chris Paul, touché à un adducteur après une lutte au rebond avec Kentavious Caldwell-Pope. Une terrible nouvelle puisque le banc de la franchise peine généralement à se montrer à son avantage. Seulement 4 points en 71 minutes combinées ont été inscrits par les six joueurs qui sont sortis du banc lors du Game 2. Monty Williams a donc du souci à se faire, Phoenix ne possédant pas vraiment d’autre meneur pur derrière CP3 .

Monty Williams garde espoir