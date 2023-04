NBA - Playoffs : Chris Paul a rendez-vous avec le destin

Florian Barré

À bientôt 38 ans, Chris Paul joue cette saison l’une de ses dernières cartouches dans l’espoir de remporter un jour un titre NBA. Pour un joueur historique comme CP3, il est presque inconcevable de quitter les parquets de la ligue sans une bague à se mettre au doigt. Et depuis l’arrivée de Kevin Durant chez les Suns, c’est dans un fauteuil que joue le meneur. L’opportunité est aujourd’hui bien trop belle pour être gâchée…

Après 18 saisons passées à ériger sa propre légende, Chris Paul vise le Graal. Celui que l’on surnomme le Point God est devenu au fil des années l’un des meilleurs meneurs de l’histoire de la NBA. Pour autant, impossible de mettre la main sur le Trophée Larry O’Brien . « Personne ne le veut plus que moi », avait déclaré CP3 à ce propos avant sa série contre les Clippers, alors qu’il devance Goran Dragic, Al Horford et Jeff Green, dans la liste des joueurs en activité les plus âgés à être qualifiés pour les playoffs cette année.

Phoenix est armé, Chris Paul en rêvait

Dans sa carrière, Chris Paul a parfois été au mauvais moment, au mauvais endroit. C’est en 2021, face aux Bucks, qu’il a donc disputé sa seule et unique finale NBA. Et si la défaite a été douloureuse, elle a aujourd’hui été effacée par un espoir sans précédent. CP3 l’affirme, il n’a jamais été aussi bien entouré que depuis l’arrivée de Kevin Durant : « Je n’ai jamais joué avec autant de talent. Quand le joueur qui défend sur moi fait une prise à deux… Je n’ai jamais eu autant de shoots ouverts. » En effet, avec Chris Paul, KD , Devin Booker ou encore Deandre Ayton sur le parquet, les adversaires doivent rester méfiant à tous les étages, ce qui rend imprévisible le jeu des Suns. Pour preuve, Booker a survolé la série contre les Clippers quand Durant a souvent monopolisé l’attention. De quoi offrir à CP3 l’occasion de shooter régulièrement.

Chris Paul sur le déclin, c’est maintenant ou jamais