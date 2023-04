NBA : Un Big 3 et une bague pour les Suns ?

Florian Barré

Suite à leur victoire sur les Spurs (115-94) mercredi, les Suns de Phoenix ont validé leur ticket pour les playoffs 2023. Les joueurs de Monty Williams surfent sur une excellente dynamique. L'arrivée de Kevin Durant, lors de la dernière trade deadline de la NBA font automatiquement des Suns, de très sérieux prétendants au titre à l’Ouest. Reste à voir si le Big 3 Durant - Booker - Chris Paul est capable ou non d’emmener la franchise jusqu’au sommet.

Si Phoenix termine bien sa saison régulière en NBA, avec cette accession aux playoffs, les premiers mois ont été plus chaotiques. Sans Kevin Durant, joueur des Brooklyn Nets avant la dernière trade deadline, les Suns ont dû faire avec les blessures de Devin Booker et de Cameron Johnson qui ont squatté l’infirmerie durant plusieurs semaines. De son côté, le vétéran Chris Paul n’a pas été au niveau où on l’attendait, au point où Phoenix a essayé de l’échanger avec Kyrie Irving avant que ce dernier ne file à Dallas. Mais les Suns, qui s'appuient tout de même sur un effectif solide, et qui semblent avoir réussi à mettre de côté leurs soucis internes du printemps dernier, seront bien au rendez-vous des playoffs.

Et le MVP de la franchise est…

Si l’on devait retenir un nom de la saison des Suns, un joueur qui mériterait d’être élu MVP de la franchise, ce serait Devin Booker. Tout porte à croire que c’est Kevin Durant le nouveau patron à Phoenix mais il n’a pas joué assez pour prétendre à cette distinction. Chris Paul n’étant plus aussi régulier qu’avant, et Mikal Bridges étant désormais un joueur des Nets, aucun joueur n’est plus légitime que Booker donc, pas même Deandre Ayton. Malgré une blessure l’ayant éloigné des parquets plusieurs semaines, l’arrière a tout de même disputé 51 matchs pour 28 points, 5.5 passes et 4.5 rebonds en moyenne.

Que faut-il attendre des Suns maintenant ?

Monty Williams a eu du travail cette année pour pousser Phoenix à arracher les playoffs. Cependant, la saison ne fait que commencer pour la franchise qui voit avec l’arrivée de Kevin Durant, l’espoir d’un tout premier titre NBA se dessiner. Autre chose qu’une finale de conf’ serait un échec, surtout après la désillusion en demi-finale lors du Game 7 contre Dallas la saison passée.