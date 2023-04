NBA : Embiid court vers le titre de MVP

Florian Barré

Qui dit fin de saison dit récompenses individuelles en NBA. L’une des plus prisées est évidemment celle rendant grâce au meilleur joueur de la saison régulière, le NBA Most Valuable Player, autrement dit le trophée MVP. Cette année, trois joueurs sortent du lot selon la grande majorité des observateurs : Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Nikola Jokic. Pour autant, le pivot de Philadelphie semble prendre une longueur d’avance, à quelques jours des playoffs.

Apparu pour la première fois en 1956 (et remporté par Bob Cousy), le trophée MVP récompense le meilleur joueur de la saison régulière en NBA. Jusqu’en 1980, ce trophée était décerné par les joueurs eux-mêmes qui votaient pour élire le MVP mais, lors de la saison 1980-81, Larry O’Brien, prédécesseur d’Adam Silver à la commission de la NBA, a fondamentalement modifié le système de vote. En effet à partir de cette date, O’Brien a confié aux journalistes et aux spécialistes NBA le droit de voter pour le meilleur joueur de la saison, comme pour le Ballon d’Or au foot.

Qui répond le plus aux critères d’un MVP ?

Pour remporter le trophée MVP, il faut être le joueur le plus « Valuable » de la NBA sur une saison. Ce dernier n’est pas forcément le meilleur joueur, mais plutôt celui qui compile des statistiques impressionnantes, fait gagner son équipe, mais aussi qui rend ses coéquipiers meilleurs. Tourner à 30 points et 10 rebonds de moyenne dans une franchise non qualifiée pour les playoffs vous exclut automatiquement de la course au MVP. Et celui qui semble répondre le plus aux critères de sélection cette saison, c’est Joel Embiid. Selon le dernier sondage ESPN , le pivot de Sixers récolte 790 points pour 788 pour Nikola Jokic et 612 pour Giannis Antetokounmpo.

Embiid dans la forme de sa vie

« Franchement, je m'en moque si je le gagne ou non. Je suis simplement concentré sur le fait de gagner un titre. Pour le reste, on verra bien ce qui doit arriver. Si je le gagne, c'est bien évidemment génial. Mais si je ne dois pas le gagner, je m'en moque » avait assuré Joel Embiid face à la presse il y a quelques semaines, au sujet du trophée qu’il convoite intimement. Mais dans la quête de son objectif ultime et collectif, le meilleur marqueur NBA pourrait bien rafler son premier MVP s’il continue sur sa folle dynamique actuelle. Tournant à 33 points, 10.2 rebonds, 4.2 passes et 1.7 contres de moyennes depuis le début de la saison, Embiid joue peut-être le meilleur basket de sa carrière. Dans le même temps, Philadelphie est troisième à l’Est et ce, en grande partie grâce au Franco-camerounais.

« La course est terminée »