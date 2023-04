NBA : Joel Embiid en mode MVP, les Lakers ne s’arrêtent plus, Milwaukee confirme…

Florian Barré

Alors que la saison régulière de NBA touche à sa fin, les matchs à enjeu se multiplient. Certaines franchises devaient impérativement gagner cette nuit pour s’assurer une place de choix à l’approche des playoffs. Les Lakers, qui se préparent à affronter les Clippers dans un choc de Los Angeles qui n’a jamais été aussi important, ont tremblé cette nuit face au Jazz. Tandis que Joel Embiid a servi les Bucks en terrassant Boston. Le résumé de la nuit.

Dans une NBA qui a rarement été aussi serrée à l’Ouest, les derniers affrontements de la saison sont cruciaux. Les Suns (4e) ont confirmé leur accession en playoffs en enchaînant un cinquième succès de rang aux dépens de San Antonio (115-94). Juste derrière, les Warriors (5e) ont attendu le dernier quart-temps pour faire la différence face au Thunder. Une opération qui met en danger Oklahoma City et laisse encore une porte ouverte à Dallas pour revenir sur la dixième place, synonyme de play-in, la nuit prochaine.

Une star NBA plombée par LeBron James ? Il dénonce https://t.co/v9tSDD1DeB pic.twitter.com/jtXiG4jxyC — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

LeBron James taille patron avant d’affronter les Clippers

Toujours à l’Ouest, les Lakers enchaînent une 7e victoire en huit matchs. Cette fois-ci c’est en prolongation que les coéquipiers d’Anthony Davis ont pu se défaire des Utah Jazz. LeBron James a été étincelant, avec 37 points et un game-winner, il montre encore qu’il sait être clutch quand il le faut. Avec 41 victoires pour 38 défaites, les Lakers (7e) possèdent désormais le même bilan que les Clippers (6e) et ce, à la veille d’un derby qui s’annonce électrique.

Embiid bouscule Giannis et Jokic dans la course au MVP

Pendant ce temps, Milwaukee a pu compter sur l’aide précieuse de Joel Embiid pour quasiment s’assurer la 1e place à l’Est. En effet, pendant que les Bucks faisaient le boulot face aux Wizards (140-128), le pivot des Sixers a passé 52 points aux Celtics lors d’une victoire sur le fil (103-101), devenant ainsi le 3e pivot de l’histoire après Kareem Abdul-Jabbar et Wilt Chamberlain à signer trois matchs à +50 points dans la même saison. Les Bucks (1e) peuvent donc remercier The Process . Avec trois matchs encore à jouer, seules trois défaites conjuguées à trois victoires de Boston (2e) pourraient inverser leurs positions. Philadelphie complète toujours le podium devant Cleveland et les Knicks, déjà qualifiés pour les playoffs.

À l’Est comme à l’Ouest, rien n’est encore décidé en ce qui concerne la 1e place. les Nuggets n’avaient qu’à s’imposer à Houston pour finir en tête. Mais, avec un Nikola Jokic timide, ils se sont inclinés chez la lanterne rouge (124-103). Du coup, Memphis (2e) conserve un infime espoir de changer la donne après sa victoire (119-109) contre Portland.

Les résultats de la nuit

Phoenix – San Antonio 115 - 94

Philadelphie – Boston 103 - 101

Utah – LA Lakers 133 - 135 (a. p.)

Washington – Milwaukee 128 - 140

Orlando – Cleveland 113 - 117

Detroit – Miami 105 - 118

Houston – Denver 124 - 103

Brooklyn – Minnesota 102 - 107

Golden State – Oklahoma City 136 - 125

Memphis – Portland 119 - 109

La Nouvelle-Orleans – Sacramento 103 - 121

Chicago – Atlanta 105 - 123

Charlotte – Toronto 100 - 120