Tony Parker au Hall of Fame de la NBA, faites le quiz sur sa carrière

Florian Barré

Meilleur basketteur français de tous les temps, Tony Parker a été retenu pour entrer au Hall of Fame. Retraité depuis bientôt quatre ans, la légende des San Antonio Spurs est le premier Français à entrer dans le panthéon regroupant tout le gratin de la NBA. Le 10 Sport vous propose de tester vos connaissances sur la carrière de TP.

L'ancien meneur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France sera intronisé au panthéon des joueurs de la ligue nord-américaine cet été. Pressenti depuis quelques mois pour intégrer le Hall of Fame, l'actuel président de l'Asvel va bien avoir droit aux honneurs du monde de la balle orange, a annoncé l'instance, samedi 1er avril.

Tony Parker rejoint les plus grands noms de la NBA