NBA : Les Lakers revivent, LeBron James fixe un énorme objectif

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne leur reste plus que quatre matchs à disputer avant la fin de la saison régulière, les Lakers sont bien placés dans la course aux playoffs. Actuellement septièmes de la conférence Ouest, LeBron James et ses coéquipiers se sont imposés face aux Rockets dans la nuit de dimanche à lundi (109-134), et le King rêve de nouveau de titre.

Pour l’instant, le road trip des Lakers se passe à merveille. Après avoir battu les Chicago Bulls (110-121) et les Minnesota Timberwolves (111-123), les Angelinos ont enchaîné avec une troisième victoire consécutive à l’extérieur sur le parquet des Houston Rockets dans la nuit de dimanche à lundi (109-134). Les Lakers sont actuellement septièmes de la conférence Ouest, avant d’affronter le Jazz d’Utah dans la nuit de lundi à mardi.

«Nous voulons seulement être en position de jouer le titre»

Auteur de son 107ème triple-double en carrière face aux Rockets, LeBron James a égalé Jason Kidd. Avec la nouvelle dynamique des Lakers, le King ose même reparler de titre. « Nous voulons seulement être en position de jouer le titre. Il est évident que nous n’avons pas la même alchimie que les autres équipes qui essaient d’être championnes ou qui aspirent à l’être, mais j’aime ce que nous construisons depuis un mois environ. Même lorsque j'ai été absent pendant quatre semaines, j'ai aimé ce que nous avons construit et je suis heureux de revenir dans la course », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par ESPN .

«Ces quatre derniers matches sont très importants pour notre équipe»