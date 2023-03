NBA : LeBron James accusé de dopage, nouvelle déclaration troublante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A 38 ans, LeBron James bluffe tout le monde avec sa forme physique. Il y a quelques jours, Chael Sonnen, ancienne star de l’UFC, a accusé le King de se doper. Et une déclaration d’Al Horford, le pivot des Boston Celtics, risque de remettre de l’huile sur le feu.

Encore une drôle de saison pour LeBron James. De retour de blessure, le King apporte toute son expérience aux Los Angeles Lakers qui devraient accrocher une place en play-offs ou au pire, en play-in. Une aubaine pour LeBron James qui vient récemment d’être accusé… de dopage ! A 38 ans, le quadruple champion NBA impressionne par sa forme physique. Ce qui n’étonne pas Chael Sonnen, ancienne star de l’UFC.

LeBron James dopé ? Une ex-star de l’UFC est convaincue

« Si le monde comprenait les conséquences de ce que LeBron fait… Quand ils en entendent parler, d’autres joueurs de basket sont là, « Ça n’a pas d’importance ». S’ils savaient ce que ces produits dopants font, ils réaliseraient que ça a de l’importance. Le gars qui lui en fournit est aussi le mien, donc je sais exactement ce qu’il prend. L’EPO a de l’importance, et c’est la raison pour laquelle LeBron en prend. L’EPO augmente le nombre de globules rouges dans le sang, ce qui vous donne plus d’endurance, et vous permet de jouer l’ensemble d’un match. Vous shootez dans le 4ème quart-temps comme vous le faisiez dans le 1er. C’est le roi des produits dopants. L’EPO est le roi, c’est pour ça que les cyclistes en prennent », a lancé l’ancien combattant dans des propos relayés par Parlons Basket.

LeBron James cette saison (49 matchs) :29,2 PTS8,4 REB6,8 AST50% FG30% 3-PTS76% FT pic.twitter.com/3srXvTtbzw — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) March 30, 2023

«Pour moi, c’était troublant»