LeBron James en NBA, il hallucine totalement

Hugo Chirossel

Désormais âgé de 38 ans, LeBron James vit actuellement la 20e saison de sa carrière en NBA. S’il n’a pas sa langue dans sa poche et qu’il n’hésite pas à critiquer ouvertement les stars de la ligue, Charles Barkley a encensé le King récemment. Pour l’ancien joueur des Suns, LeBron James est tout simplement la plus belle histoire du sport.

Charles Barkley est rarement avare de critiques. Récemment, l’ancien joueur des Suns, désormais consultant sur TNT en compagnie de Shaquille O’Neal, s’est une nouvelle fois pris le bec avec Kevin Durant. Mais dans un long entretien accordé à Sports Illustrated , Charles Barkley s’est exprimé sur LeBron James et a eu des mots très forts pour qualifier la carrière du King .

NBA : LeBron James signe son grand retour, il lâche une incroyable révélation https://t.co/hS7aJMLaKX pic.twitter.com/PVW3YmZe9A — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

« Faire ça sans jamais déconner, c'est incroyable »

« Voilà ce que je peux dire à propos de LeBron. Son histoire est la plus belle de l'histoire du sport. Regardez les autres joueurs qui sont directement passés du lycée à la NBA : Kobe Bryant a eu des difficultés, Kevin Garnett, Tracy McGrady et Dwight Howard aussi. LeBron est le seul qui a connu le succès dès le premier jour. Il était fort dès le départ et est toujours au top aujourd'hui. Mais le plus incroyable à son sujet, c'est qu'il vit dans une époque où l'information tourne 24 heures sur 24, avec des téléphones portables et Internet, mais qu'il ne s'est jamais retrouvé dans des problèmes. Aucun scandale entre le moment où il est arrivé, prêt, à 18 ans, et celui où il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA 20 ans plus tard. Faire ça sans jamais déconner, c'est incroyable », a déclaré Charles Barkley.

« La plus grande de l'histoire du sport »