Une star NBA snobe LeBron James, les Lakers ont tranché

Hugo Chirossel

Après avoir demandé à quitter les Brooklyn Nets en février dernier, Kyrie Irving a finalement été envoyé aux Dallas Mavericks. Au grand dam de LeBron James, qui avait avoué être déçu que son ancien coéquipier aux Cavaliers ne l’ait pas rejoint chez les Lakers. Bien que le meneur âgé de 31 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison, la franchise de Los Angeles n’aurait pas l’intention de s’attacher ses services.

« Je ne peux pas vous mentir, je suis déçu que nous n’ayons pas pu récupérer un tel talent. Un joueur avec qui j’ai une alchimie et un joueur qui, à mes yeux, peut vous faire gagner un titre. Maintenant je me concentre à nouveau sur l’effectif qui est en place . » Après le trade de Kyrie Irving aux Dallas Mavericks, LeBron James n’avait pas caché sa déception. Le King espérait retrouver son ancien coéquipier chez les Cavaliers, où ils ont été champions NBA en 2016.

Irving aux Lakers cet été ?

Cependant, cela ne pourrait être que partie remise. En effet, Kyrie Irving sera libre de tout contrat à l’issue de la saison et les Lakers pourraient donc avoir une seconde chance dans ce dossier. « Je crois qu’Irving sera un Laker la saison prochaine. (…) Irving veut un contrat de quatre ou cinq ans, pour le maximum d’argent autorisé. Si lui et les Mavericks parviennent à un accord, il pourrait s’agir d’un contrat de cinq ans et 273 millions de dollars. Mais Irving a dit qu’il ne voulait pas s’engager dans des négociations maintenant », avait alors indiqué le journaliste Joe Vardon.

Les Lakers font une croix sur Irving