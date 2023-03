Une star NBA attendue en équipe de France, «ce serait assez effrayant»

Hugo Chirossel

Alors qu’il a désormais la nationalité française, cela fait plusieurs mois que Joel Embiid est pressenti pour rejoindre l’équipe de France. Le joueur des Sixers, candidat au titre de MVP cette saison en NBA, serait un renfort de poids pour les Bleus. Interrogé à ce sujet, Rudy Gobert a avoué qu’un trio composé de lui-même, Victor Wembanyama et Embiid serait assez effrayant.

Quelle sera la décision de Joel Embiid ? Depuis plusieurs mois maintenant, le nom du pivot des Sixers est évoqué pour rejoindre l’équipe de France. L’été dernier, il a obtenu la nationalité française, mais il bénéficie également d’un passeport américain et est donc éligible pour jouer avec Team USA. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Rudy Gobert s’est exprimé sur la possibilité de voir Joel Embiid jouer pour l’équipe de France et a tout de même tenu à lui lancer un avertissement.

NBA : Il explose aux Lakers, LeBron James hallucine https://t.co/oZeTx4lbaa pic.twitter.com/MUFe5iFaok — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« Il faudra qu’il s’imprègne de la culture »

« Quelle sélection va choisir Embiid ? Je ne sais pas, c’est à lui qu’il faut poser la question. La logique voudrait qu’il aille où il veut aller. Mais il doit comprendre que s’il vient chez nous, il ne devra pas simplement aller sur le parquet, jouer et basta. Il faudra qu’il s’imprègne de la culture et qu’il comprenne que ça va au-delà d’une simple équipe. On devra aussi faire preuve d’adaptation, ce sera dur », a déclaré Rudy Gobert.

« Un trio composé d'Embiid, de Wembanyama et de moi-même serait assez effrayant »