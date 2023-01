L’équipe de France le réclame, il esquive

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà bien armée, l’équipe de France de basket va devenir plus compétitive avec l’intégration de Victor Wembanyama, amené à devenir la future star de la NBA. Joël Embiid, qui a obtenu la nationalité française, est lui aussi attendu. Questionné sur son avenir, le joueur des Sixers assure qu’il prendra sa décision en fin de saison.

Malgré les retraites de Tony Parker et Boris Diaw, l’équipe de France de basket est encore parvenue à passer un cap. Cette génération, emmenée par Rudy Gobert et Evan Fournier, a déjà ramené plusieurs médailles d’argent. Les JO, l’Euro ou encore le bronze au Mondial, les Bleus enchaînent… mais les Bleus en veulent plus ! Evan Fournier expliquait avant le dernier Euro que n’importe quel résultat autre que la victoire serait un échec, un point de vue toujours valable.

Joël Embiid attendu

Heureusement pour les Bleus , l’avenir s’annonce radieux. Victor Wembanyama, le futur numéro 1 de la Draft, affole déjà les compteurs et sa première grande compétition se fait attendre. Surtout que « Wemby » pourrait être accompagné d’un certain Joël Embiid. Le pivot des Sixers a récemment obtenu la nationalité française et son arrivée sous le maillot bleu devait suivre. Mais pour le moment, la décision de Joël Embiid est toujours attendue.

Double techs for Embiid and Claxton.Nets-Sixers is chippy already 👀 pic.twitter.com/i6xoltTnQg — ESPN (@espn) January 26, 2023

«On prendra la décision après la fin de la saison»