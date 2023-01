NBA : La destination de Wembanyama est déjà toute trouvée

Arnaud De Kanel

Les semaines passent et Victor Wembanyama se fait toujours attendre en NBA. Le Français devrait débarquer grâce à la Draft 2023 où il devrait être choisi en premier. A l'heure où toutes les franchises en rêvent, George Eddy, sollicité par le10sport.com, a identifié la destination idéale pour le joueur des Mets 92.

Après son escale à Paris, la NBA s'est encore un peu plus rapprochée de Victor Wembanyama, présent sur le bord du parquet de l'Accor Arena à l'occasion de la rencontre entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. Les franchises se déchirent pour l'accueillir mais une seule aura le privilège de le signer, celle qui aura le first pick de la Draft 2023. La voie du basket français, George Eddy, verrait d'un bon oeil que Wembanyama rejoigne le Thunder.

«Wembanyama meilleur joueur du monde», LeBron James va halluciner https://t.co/E0UtcJPKgF pic.twitter.com/9cRXo5Z2G8 — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

«OKC, ce serait vraiment bien»

Lors d'un entretien accordé au 10sport.com , George Eddy est revenu sur le phénomène Victor Wembanyama. Le Mister connait bien le prodige français et il a donné son point de vue sur son arrivée prochaine en NBA. « C’est probablement l’un des plus grands talents du basket mondial. J’ai la chance de connaitre la famille depuis longtemps. J’ai joué avec son père dans le championnat des anciens d’ile de France et je connais sa mère depuis 30 ans. Je le suis depuis l’âge de 15 ans. Il m’avait demandé des conseils sur son shoot et je lui ai dit : « Ne change rien il est déjà parfait ! » On le voit faire des choses incroyables, il a un jeu unique pour un joueur de 2,24 mètres. Une équipe comme OKC ce serait vraiment bien pour lui ! Ils ont déjà une superstar avec Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey qui est un excellent joueur australien… Si vous ajoutez Victor Wembanyama dans cette équipe, ils pourront tout de suite viser les playoffs. S’il tombe à Houston, à Detroit ou à Orlando, même si c’est plus discutable pour cette dernière équipe, qui sont beaucoup plus faibles ça prendra plus de temps », estime George Eddy. Or, la donne a bien changé puisque OKC a remonté la pente et ne devrait pas hériter du first pick de la Draft. Ainsi, il pourrait s'épanouir du côté de la Nouvelle Orléans.

Wembanyama aux Pelicans ?