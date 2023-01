Quiz - NBA : Connaissez-vous Killian Hayes, le meneur français des Detroit Pistons

Kevin Laborde

Alors que les Chicago Bulls et les Detroit Pistons s'affrontent ce jeudi soir à Paris, le match sera forcément particulier pour Killian Hayes, le meneur de jeu des Pistons. Le Française va jouer dans une salle qui devrait logiquement lui réserver un bel accueil. Le 10 Sport vous propose de tester vos connaissances sur le numéro 7 de Detroit. L'un des nombreux joueurs français de NBA.

Après un début de saison difficile, Killian Hayes semble avoir enfin pris ses marques dans la grande ligue américaine et cet effectif des Detroit Pistons. Ce mercredi, il expliquait à la presse : « Les tirs ne rentraient pas tout simplement je savais qu’il me fallait juste un match ou les tirs rentraient pour que ma saison commence et depuis il y a eu la blessure de Bagley (je crois), mon rôle a changé un peu j’ai commencé à mettre des shoots, la confiance à monter, le but c’est de rester constant, la NBA c’est long, c’est dur et le plus dur c’est de rester constant donc c’est ça mon but . »

« Il doit gagner en confiance »