NBA : Le « Michael Jordan des temps modernes », c'est lui !

Hugo Chirossel

Touché à l’épaule, Stephen Curry a fait son retour sur les terrains récemment. Sur le parquet des Wizards dans la nuit de lundi à vendredi, à l’occasion du Martin Luther King Day, le meneur des Warriors a inscrit 41 points. Sa popularité est telle que même à l’extérieur, les spectateurs ont scandé des « MVP ! MVP ! » en son honneur. Pour son entraîneur, Steve Kerr, Stephen Curry est tout simplement le « Michael Jordan des temps modernes ».

Si le Martin Luther King Day a été marqué par la performance de Jayson Tatum, auteur de 51 points face aux Hornets, Stephen Curry s’est également fait remarquer lors de cette journée particulière aux États-Unis. Blessé à l’épaule, le meneur des Warriors a fait son retour la semaine dernière. En déplacement sur le parquet des Wizards dans la nuit de lundi à mardi, Stephen Curry a été auteur de 41 points lors de la victoire de son équipe à Washington (118-127).

«Il est le Michael Jordan des temps modernes»

Une performance remarquable et remarquée par le public des Wizards. En effet, les spectateurs présents ont scandé des « MVP ! MVP » en son honneur, ce que l’on ne voit pas tous les jours en NBA. Pour Steve Kerr, Stephen Curry lui rappelle énormément Michael Jordan, avec qui il a joué dans les années 90 aux Bulls. « Il est le Michael Jordan des temps modernes. J’avais l’habitude de voir ça en jouant avec les Bulls. La moitié de la salle portait des maillots rouges n°23, et maintenant la moitié de la salle porte des maillots bleus et jaunes n°30 », a confié l’entraîneur des Warriors après la rencontre, dans des propos relayés par NBC Sports .

MVP chants for Steph in D.C. 🐐 pic.twitter.com/ljy09cs3XA — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 16, 2023

«Personne n’est capable de faire ce qu’il fait»

« Steph transcende le jeu. Il provoque de l’émotion chez les gens, car il est tellement incroyable à travers son jeu. Peu importe où l’on va, il y a des gens qui le soutiennent et qui sont impatients de le voir jouer car on n’a jamais vu un joueur comme lui. Et je pense que les gens arrivent à s’identifier à lui car il n’est pas ce super-héros au physique exceptionnel. Il fait 1m88 pour 85 kilos. Il y a beaucoup de gens qui ont cette taille mais personne n’est capable de faire ce qu’il fait. Il représente une incroyable source d’inspiration et c’est pourquoi on a tellement de supporters à l’extérieur », a ajouté Steve Kerr.

«Je ne le prends jamais pour acquis»