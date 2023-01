NBA - Boris Diaw : «S’il s’est fait naturaliser, c’est pour jouer en équipe de France»

La rédaction

Alors qu’il a obtenu la nationalité française il y a quelques mois, Joel Embiid est pressenti pour rejoindre l’équipe de France, en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais dans le même temps, les États-Unis aimeraient également le convaincre de jouer pour Team USA. George Eddy en a dit un peu plus à ce sujet et d’après lui, le pivot des Sixers rejoindra bel et bien les Bleus.

Un dossier qui traîne maintenant depuis plusieurs mois. Alors qu’il a obtenu la nationalité française au mois de juillet dernier, Joel Embiid devait rejoindre l’équipe de France. Mais le pivot des Sixers s’est également fait naturaliser américain et pourrait donc évoluer avec Team USA s’il le désire. Invité du podcast de CNEWS , NBA Corner , George Eddy en a dit un peu plus à ce sujet. Il a notamment révélé que Boris Diaw était en contact permanent avec Joel Embiid.

« J’en ai parlé avec Boris Diaw qui est en contact permanent avec lui »

« Joel Embiid en équipe de France ? J’y crois totalement. C’est une vraie possibilité. J’en ai parlé avec Boris Diaw qui est en contact permanent avec lui – c’est lui qui est l’intermédiaire entre la Fédération française et Joel Embiid – et Joel a beaucoup de respect pour Boris qui a des origines africaines, lui aussi, des origines sénégalaises. Et Boris dit que s’il s’est fait naturaliser français, c’est pour jouer en équipe de France », a-t-il déclaré. « Pour des raisons de convenances, il s’est également fait naturaliser américain. Cela a réveillé la Fédération américaine, qui va essayer de le convaincre de venir jouer pour Team USA. Mais je pense que dans son esprit, lui veut jouer avec l’équipe de France et battre Team USA. Être encore plus fort et marquer l’histoire . »

« Ce serait la meilleure manière de préparer les JO 2024 »