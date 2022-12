NBA : Equipe de France, USA... Gobert lance un énorme appel à Embiid

Hugo Chirossel

Alors qu’il a récemment obtenu la nationalité française, Joel Embiid était pressenti pour intégrer l’équipe de France, notamment en vue des Jeux olympiques de 2024. Mais le pivot des Sixers pourrait également évoluer avec la Team USA, qui essaye de le convaincre de rejoindre ses rangs. Rudy Gobert s’est exprimé à ce sujet et s'est prononcé en faveur de l’arrivée de Joel Embiid.

L’équipe de France a de beaux jours devant elle. Alors qu’elle peut toujours compter sur des joueurs comme Rudy Gobert ou Evan Fournier, Victor Wembanyama a récemment fait ses débuts avec les Bleus . Le jeune phénomène du basket français a vécu ses premières sélections il y a quelques semaines, face à la Lituanie et la Bosnie. Mais un autre pivot pourrait bientôt rejoindre l’effectif de Vincent Collet.

« La chose la plus importante est de savoir si son cœur lui dit de faire partie de l'équipe de France »

En effet, depuis maintenant plusieurs mois, Joel Embiid est pressenti pour rejoindre l’équipe de France, lui qui a obtenu la nationalité française. Seul problème, il est également éligible pour jouer avec la Team USA, qui tente de le convaincre. Interrogé à ce sujet, Rudy Gobert estime que « la chose la plus importante est de savoir si son cœur lui dit de faire partie de l'équipe de France. Je veux qu'il le fasse pour les bonnes raisons. Tant qu'il comprend que l'équipe de France est différente de la NBA », a-t-il confié à The Athletic .

« S'il le fait, je pense qu'il sera un ajout incroyable pour notre équipe »