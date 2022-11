Wembanyama affole déjà la NBA, ils hallucinent !

Arnaud De Kanel

Actuellement en tournée avec l'équipe de France qui vient de se qualifier pour le prochain Mondial, Victor Wembanyama reste toujours aussi attendu outre-Atlantique. La NBA attend avec impatience le phénomène qui suscite un engouement assez incroyable. Les superstars comme LeBron James et Giannis Antetokounmpo le couvrent d'éloges, et la ferveur s'empare désormais de l'Espagne.

Auteur de 19 points pour sa seconde apparition avec les Bleus , Victor Wembanyama continue d'impressionner. Son arrivée en NBA est tellement attendue que plusieurs caméras américaines suivent sa saison avec les Mets 92 afin de faire saliver les fans de basket outre-Atlantique. Son physique si atypique fascine, tout comme les prouesses qu'il peut réaliser avec. Agilité, adresse au shoot... pour un joueur de cette taille, c'est du jamais vu. La hype Wembanyama s'est poursuivie de l'autre côté des Pyrénées puisqu' El Pais en a récemment parlé.

Victor Wembanyama is absurd. pic.twitter.com/Fc2Nodimo6 — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 14, 2022

«Son arrivée provoquera un tsunami similaire à celui de LeBron James»

Jeudi dernier, le quotidien espagnol El Pais a consacré une page entière à Victor Wembanyama en vantant les qualités du jeune français. Le média espagnol est formel, Wembanyama est parti pour tout casser. « Si tout ce que l'on attend de Victor Wembanyama se réalise, la NBA vivra un avant et un après l'été 2023. Le centre français, 18 ans, 2,21 m de haut et 2,38 m d'envergure, joueur des Metropolitans 92 de la Ligue française, a fait un tel impact pour son jeu, son adresse et son physique spectaculaire que non seulement personne dans la Ligue américaine ne conteste qu'il sera le numéro un de la prochaine draft, mais son arrivée dans la Mecque du basket provoquera un tsunami similaire à celui de LeBron James il y a deux décennies » peut-on lire dans El Pais .

«L'étonnement fait l'unanimité même parmi les plus grand»