NBA : Le phénomène Wembanyama a bluffé une star

Publié le 14 novembre 2022 à 10h35

Pierrick Levallet

Pressenti pour être le numéro un de la draft en 2023, Victor Wembanyama est attendu de pied ferme en NBA. Le pivot de 18 ans a déjà impressionné les plus grandes stars de la NBA, comme LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry. Un nouveau nom va d’ailleurs s’ajouter à la liste puisque Giannis Antetokounmpo a également fait les éloges du géant de 2 mètres 19.

Il est la nouvelle sensation du basket français. À seulement 18 ans, Victor Wembanyama est particulièrement attendu pour ses débuts en NBA. Alors qu’il est pressenti pour être le numéro un de la draft 2023, le pivot de 2 mètres 19 impressionne les plus grandes stars de la ligue américaine. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant... Nombreux ont déjà chanté les louanges de Victor Wembanyama. Et un nouveau nom va s’ajouter à la liste.

«Je n’ai jamais vu ça dans ma vie»

Invité dans l’émission de Serge Ibaka, Giannis Antetokounmpo s’est totalement enflammé pour Victor Wembanyama. « Prépare toi mon ami. Tu veux jouer encore combien de temps ? Cinq-sept ans ? Si tu veux jouer en NBA avec ce gamin, tu vas devoir être prêt. Ce gamin va poser des problèmes. De gros problèmes. Je n’ai jamais vu ça dans ma vie » annonce la star des Milwaukee Bucks.

