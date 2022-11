NBA

Avant la NBA, Wembanyama reçoit les éloges d’une légende

Publié le 13 novembre 2022 à 08h35

Alors qu’il est annoncé comme le futur numéro 1 de la Draft, Victor Wembanyama éblouit déjà tout le monde outre Atlantique. Avant de débarquer en NBA, la pépite française récolte les compliments des meilleurs joueurs, dont LeBron James. Yannick Noah a lui aussi complimenté le crack des Mets 92.

18 ans et la NBA à ses pieds ! Victor Wembanyama ne joue pas encore dans la ligue américaine qu’il impressionne déjà tout le monde. Depuis son départ de l’ASVEL pour les Mets 92, Wembanyama est encore passé dans une autre dimension. Et la NBA ne manque pas de lui faire comprendre. LeBron James, Stephen Curry ou encore Damian Lillard : Victor Wembanyama reçoit les éloges des plus grands.

« Je n'aime pas me prendre la tête »

« Aucune parole dans le monde ne peut être plus valorisante que la réalisation de la vision de mon projet. Ça m'a surtout donné plus de travail de com (il rit). Mais cela ne m'a pas crispé. Je fonctionne mieux quand j'ai beaucoup à faire. C'est ainsi que je veux vivre ma vie. Je joue au basket, j'aime ça, je m'amuse. La cool attitude, c'est moi, je n'aime pas me prendre la tête. Ayant pleinement conscience de mon ambition et de ma détermination, je pense que tout ce qui m'arrive est logique. Et l'exigence que j'ai à l'égard de moi-même coïncide avec ces attentes », expliquait récemment la pépite française.

L'évolution physique de @vicw_32 en 3 ans 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/rAr8wxe19n — French Prospect (@defaut_zero) November 8, 2022

« Il va aller très vite en NBA »