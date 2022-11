NBA

Avant la NBA, Wembanyama dévoile ses incroyables ambitions

Publié le 11 novembre 2022 à 00h35

Thibault Morlain

La saison prochaine, Victor Wembanyama va évoluer en NBA. En attendant, celui qu’on annonce comme le futur numéro 1 de la Draft 2023 poursuit sa progression et cela passe notamment par ses premières sélections avec l’équipe de France. A 18 ans, Wembanyama fait ainsi ses premiers avec les Bleus, avec qui il ne manque pas d’ambitions pour l’avenir.

Tous les projecteurs sont actuellement braqués sur Victor Wembanyama. A 18 ans, le Français est annoncé comme le futur crack du basket. Aux Etats-Unis, on lui prédit un incroyable avenir en NBA. D’ailleurs, tout indique qu’il sera le numéro 1 de la Draft. En attendant de traverser l’Atlantique, Wembanyama joue toujours en France, aux Metropolitans 92. Et grâce à ses performances, il a convaincu Vincent Collet de le sélectionner pour la première fois en équipe de France.

NBA : Gobert l’annonce, Wembanyama choque déjà les Etats-Unis https://t.co/Tki7oRo2OA pic.twitter.com/V2LJzi4QlG — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

« Jouer et gagner des titres et des médailles »

Alors que Victor Wembanyama s’apprête donc à disputer ses premières minutes avec l’équipe de France, il s’est confié à l’occasion d’un échange avec la FIBA. Le joueur de 18 ans en a alors profité pour dévoiler ses incroyables ambitions avec les Bleus, assurant : « J’ai encore de nombreux mois pour jouer avec mon équipe, mais je voudrais jouer et gagner des titres et des médailles pour l’équipe nationale c’est certain. La Coupe du monde, les Jeux Olympiques, l’Eurobasket, je les veux tous, et je veux aider la France à continuer d’écrire de fantastiques pages de son histoire. J’espère avoir une très longue carrière avec le maillot bleu sur mes épaules, et rendre les gens fiers et heureux de voir que la France est une des équipes les plus compétitives du monde. Nous voulons tous faire partie des tournois qui arrivent dans les années à venir ».

« Je suis prêt pour le défi »