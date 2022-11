NBA

NBA : Incroyables révélations dans le dossier Kyrie Irving

Alors que Kyrie Irving est au cœur des débats après avoir partagé sur les réseaux sociaux un film jugé antisémite, les Nets ont finalement décidé de le suspendre pour minimum cinq rencontres. Brooklyn a ensuite fait une liste composée de six tâches, que le meneur âgé de 30 ans doit remplir s’il souhaite revenir sur les parquets de NBA. Des conditions qui auraient en réalité pour but de le pousser vers la sortie.

Difficile de savoir quand est-ce que l’on reverra Kyrie Irving sur les parquets de NBA. Le meneur des Nets a été suspendu par sa franchise, après avoir partagé sur les réseaux sociaux un film aux idées antisémites. Une suspension qui, au départ, devait être de minimum cinq rencontres, mais qui pourrait se poursuivre pendant bien plus longtemps. En effet, Brooklyn a fait une liste en six points, que Kyrie Irving doit remplir s’il souhaite de nouveau porter le maillot de la franchise new-yorkaise.

Mais d’après Marc Stein, insider de la NBA, les Nets auraient en réalité une autre idée en tête. En effet, ils auraient dressé cette liste en sachant pertinemment que Kyrie Irving ne parviendrait pas à remplir toutes les conditions. « Il y a le sentiment que la liste des mesures correctives de Brooklyn a été élaborée en sachant qu'il était peu probable que Kyrie Irving remplisse les six éléments et que cela pourrait conduire à une libération pure et simple », a-t-il indiqué.

There’s a ‘feeling’ that Brooklyn’s remedial measures list was crafted with the knowledge that Kyrie Irving would be unlikely to complete all six items and could lead to a potential outright release 😳(Via @TheSteinLine https://t.co/0zjxUVFcWy) pic.twitter.com/LoS3yqxuyJ