NBA

NBA : Dans le dur, les Nets ont pris une décision fracassante

Après un été très agité, le début de saison des Nets ne rassure pas. En sept matchs disputés depuis la reprise, Brooklyn n’en a remporté que deux. Dans ces conditions et alors que la NBA a repris ses droits il y a seulement deux semaines, la franchise new-yorkaise a décidé de se séparer de son entraîneur, Steve Nash.

Cet été, il était difficile de savoir à quoi ressemblerait l’effectif des Nets. Après avoir été balayé par les Boston Celtics lors du premier tour des playoffs (4-0), Kyrie Irving et Kevin Durant avaient remis leur avenir à Brooklyn en question. Finalement, la franchise new-yorkaise avait réussi à les conserver et souhaitait désormais se concentrer sur la saison à venir. Avec ses deux stars, accompagnées de joueurs comme Ben Simmons, Seth Curry ou bien Joe Harris, les Nets ont sur le papier un effectif capable d’être un concurrent sérieux au titre en fin d’année.



Mais Brooklyn est en difficulté depuis la reprise. En effet, Kevin Durant et ses coéquipiers ont remporté seulement deux de leurs sept matchs disputés. Dans ces conditions, la franchise a décidé d’apporter du changement en se séparant de son entraîneur Steve Nash, comme l’indique Adrian Wojnarowski. Ce dernier révèle également que Jacque Vaughn assurera l’intérim et que les Nets envisagent les pistes Quin Snyder et Ime Udoka pour succéder à l'ancien meneur des Phoenix Suns. Le premier est libre après avoir quitté le Jazz en fin de saison dernière, le second quant à lui est suspendu toute l’année par les Boston Celtics, en raison d’une affaire extra-sportive. C'est d'ailleurs lui qui auraient les faveurs de Brooklyn, un dossier qui pourrait être finalisé dans les prochaines heures, a ajouté le célèbre insider de la NBA.



Suspended Celtics coach Ime Udoka has emerged as the likely next Brooklyn Nets head coach and his hiring could be finalized as soon as the next 24-to-48 hours, sources tell ESPN. Celtics will let him leave for another job.