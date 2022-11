Basket - NBA

NBA : Michael Jordan, Magic Johnson… LeBron James reçoit un vibrant hommage

Publié le 1 novembre 2022 à 06h35

Arnaud De Kanel

Après un début de saison catastrophique, les Los Angeles Lakers ont enfin remporté leur premier match de la saison face aux Nuggets de Denver. Avec un tel retard à l'allumage (1 victoires, 5 défaites) on voit mal les coéquipiers de LeBron James aller chercher le titre en NBA. Alors, la superstar du basket pourrait battre des records individuels cette saison. Il est d'ailleurs comparé à Michael Jordan.

Si LeBron James et les Lakers ne semblent pas assez armés pour aller reconquérir le titre de champion NBA, l'Américain peut entrer un peu plus dans la légende de la ligue nord-américaine. Il devrait prochainement devenir le meilleur marqueur de tous les temps en NBA. Non seulement ça, mais le King devrait aussi devenir le 6e passeur le plus prolifique de l’histoire, ne comptant qu’une cinquantaine d’unités de retard sur Magic Johnson. Ce dernier lui a rendu un magnifique hommage.

«LeBron James est un mélange de moi et Michael Jordan»

Proche d'égaler Magic Johnson et de devenir le 6ème meilleur passeur de l'histoire, LeBron James a été couvert de louanges par le Hall of Famer. « LeBron James est un mélange de moi et Michael Jordan. Il a un peu de Jordan, et beaucoup de moi. Ce qui est génial concernant LeBron, c’est qu’il a répondu présent chaque soir pendant 20 ans. Il n’avait pas le choix parce qu’à Cleveland, il devait répondre présent. Il les a portés sur son dos et c’est difficile ! Il l’a fait et les a portés jusqu’en Finales. C’est incroyable ! Ils n’avaient clairement pas assez de talent pour être en Finales NBA » a souligné Magic Johnson dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«C’est pour ça qu’il est spécial»