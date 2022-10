NBA

NBA : LeBron James lance un gros avertissement à Anthony Davis

Publié le 30 octobre 2022 à 08h35

Hugo Chirossel

À la suite d'une saison dernière décevante, les Lakers espéraient se relancer cette année. Mais après cinq rencontres disputées, les Angelinos sont toujours à la recherche de leur première victoire depuis la reprise. La franchise de Los Angeles s’est de nouveau inclinée dans la nuit de vendre à samedi face aux Wolves (102-111). Un match auquel Anthony Davis n’a pas pris part, blessé au dos. LeBron James a tenu à lui faire passer un message.

Rien ne va pour les Lakers. Ces derniers n’ont toujours pas remporté la moindre victoire depuis la reprise de la NBA. LeBron James et ses coéquipiers ont enchaîné cinq défaites en autant de rencontres. La dernière en date est intervenue dans la nuit de vendredi à samedi sur le parquet des Minnesota Timberwolves (102-111). Une rencontre durant laquelle un homme s’est fait remarquer par son absence : Anthony Davis.

NBA : Furieux, Russell Westbrook pousse un gros coup de gueule https://t.co/tDCJ4qPeyt pic.twitter.com/hH7vGAUn0e — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

Anthony Davis touché au dos

Alors qu’il avait annoncé vouloir disputer les 82 matchs de la saison régulière, le joueur âgé de 29 ans soufre de douleurs au dos. Dans ces conditions, le staff des Lakers a préféré le reposer. « O n sait tous que le dos, c’est quelque chose de compliqué… Il allait bien ce matin au réveil, puis il est passé cet après-midi de l’activité à l’inactivité. C’est le cinquième match de l’année… et évidemment on a besoin de lui. Mais dans notre tête, l’idée c’est : pourquoi prendre un risque ? », a confié Darvin Ham, dans des propos relayés par Basket USA .

« Il doit avoir confiance en lui »